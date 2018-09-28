CHP'li kadınlardan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Aydın'ın 17 ilçesinin CHP kadın kolları başkanları ve yönetim kurulları CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir başkanlığında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ziyarette bulundu.

Önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili düşüncelerin paylaşıldığı, fikir alışverişinde bulunulduğu toplantıda Başkan Çerçioğlu, Özdemir ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu hep beraber 17 ilçeyi kazanacaklarını ifade etti.