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21 Kasım 2017 17:13

CHP’li Köse’den, Çerçioğlu’na ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.

CHP’li Köse’den, Çerçioğlu’na ziyaret

21 Kasım 2017 17:13


Ziyarete CHP Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Özdemir ve kadın kolları üyeleri de katıldı.


Köse, Aydın Büyükşehir Belediye başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan övgü dolu sözlerle bahsederek, “Aydın halkının çok başarılı bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Hayata geçirdiği projeler ile tüm Türkiye’ye örnek olmuş, bayanların gururu haline gelmiştir. Biz de ilgiyle takip etmekteyiz. Aydın ziyaretimizde Başkan Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etmekten dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.


Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleşen ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretlerinden dolayı CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ve CHP Kadın Kolları üyelerine teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, Köse’yi Aydın’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek çalışmalarında başarılar diledi.




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