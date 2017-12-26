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26 Aralık 2017 09:41

CHP’li Meclis üyesinden jeotermal tepkisi

Efeler Belediye Meclisinin CHP’li İsmail Türkbay, jeotermal ile enerji üretimi esnasında açığa çıkan buhar ve akışkanların çevreye verdiği zararın gün geçtikçe artığını belirterek, yapılan denetimlerin yeterli olmadığını savundu.

CHP’li Meclis üyesinden jeotermal tepkisi

26 Aralık 2017 09:41


Jeotermal çevreye verdiği zararları çevreci sivil toplum kuruluşlarınca dile getirmesine rağmen yeterli olmadığını ifade eden Türkbay, kendisinin de içinde bulunduğu “Jeotermalin çevreye verdiği zararlar” konulu panel düzenlendiğini, amaçlarının herkesin ortak paydası olan çevreye vatandaşların duyarlı olmalarını sağlamak olduğunu belirtti.


İlgilileri konuya duyarlı olmaları için girişimlerde bulunmasını beklediklerini belirten Türkbay, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından jeotermalden enerji üretimi esnasında açığa çıkan buhar ve akışkanların çevrede yaşayan insan, hayvan ve kültür bitkileri üzerinde zararının olup olmadığı yönde tarafsız bir kurul tarafından araştırılıp rapor halinde kamuoyuna açıklanacağı, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin geçen yıl 1 milyon TL bütçe ayırdığı yönünde bilgiye sahip olduklarını, bu tarafsız bilimsel raporun bir an önce kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini, dolayısıyla Jeotermalle ilgili yaşanan süreçleri ve vatandaşların tepkileri gün geçtikçe arttığını sözlerine ekledi.




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