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11 Mayıs 2018 14:36

CHP’li Tezcan’ın dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın Aydın’da silahla yaralanması davasının beşinci celsesinde mahkeme heyeti, görevsizlik kararı ile dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

CHP’li Tezcan’ın dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi

11 Mayıs 2018 14:36


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın 29 Ekim 2016 tarihinde Alpaslan S. tarafından silahlı saldırıya uğraması ile ilgili Aydın 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde davanın beşinci celsesi görüldü. Davada her iki taraf avukatları söz alarak savunmalarını yaptı. Mahkeme başkanı gerçekleşen olayın kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek, dosyanın Aydın Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.


Dava sonrası adliye önünde Bülent Tezcan’ın avukatı Celal Çelik basın açıklamasında bulundu. Çelik açıklamasında, “Davanın silahla yaralama olarak nitelendirilemeyeceğine, eylemin silahla adam öldürmeye teşebbüs kapsamında olduğunu ve bireysel bir eylem olmadığını, eylemin planlı organize bir hareket olduğunu ifade ettik. Bundan kaynaklı olarak ısrarla, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini işaret ettik ve mahkemeden görevsizlik kararı verilmesini talep ettik. Mahkeme ısrarla eksik deliler bulunduğuna değinerek görevsizlik kararı bugüne kadar vermemişti. Ancak bugün yapılan duruşmada mahkeme yargıcı taleplerimizi ve görüşlerimizi aldıktan sonra haklı olduğumuza olan inançla görevsizlik kararı verdi. Eylemin adam öldürmeye teşebbüs niteliğinde bulunduğu değerlendirmesiyle dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermeye karar verdi. Kısa bir süre içerisinde Aydın Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama yapılacağını öğrenmiş durumdayız” diye konuştu.


Basın açıklamasına Bülent Tezcan’ın diğer avukatları Umut Yaşar, Ali Hikmet Akıllı, Ufuk Güneş ve Çağlar Çağlayan da katıldı.




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