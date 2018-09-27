CHP'li yöneticilerden Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır öncülüğündeki CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve Aydın'ın 17 ilçesinin CHP ilçe başkanları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ziyarette bulundu.

Önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili düşüncelerin paylaşıldığı toplantıda Başkan Çerçioğlu, Çankır ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu hep beraber 17 ilçeyi kazanacaklarını ifade etti.