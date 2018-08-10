Çiftçiler domates güvesi hakkında bilgilendirildi

Teknik personel tarafından 194 üreticiye yapılan eğitimde, zararlının yaşam süreci, zararları ve mücadelesi konusunda bilgiler verildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Son yıllarda değişen iklim koşulları sebebiyle zararlı organizmaların takibi giderek önem kazanmıştır. Olumsuz iklim koşullarının etkisi ile zararlı organizmalar beslenme, çoğalma gibi yaşamsal faaliyetlerini sürdürmekte ve daha kısa sürede bitki ve bitkisel ürünlerde zararlı hale gelebilmektedir.

Ekonomik olarak gerek iç tüketim ve gerekse ihracatta önemli olan sebze çeşitlerinde üretimi sınırlayan faktörlerin başında hastalık ve zararlılarla mücadele gelmektedir. Ülkemiz domates üretimi ve ihracatı bakımından dünyada önemli bir yere sahiptir. Aydın ilinin de bu ihracattaki payı oldukça büyüktür. Domatesin en önemli zararlılarından birisi de Domates Güvesi (Tuta absoluta) dır. Sürdürülebilir üretim ve ticaretin sağlanması amacıyla domates üretim alanlarında zamanında ve etkin mücadele yapılması gerekmekte olup yapılmadığı zaman önemli ölçüde verim ve kalite kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle İlimizde de domates güvesi ile ilgili eğitimlere önem verilmektedir. Eğitimlerde zararlının yaşam süreci, zararları ve mücadelesi konusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır. İl ve ilçe müdürlüklerimizce yapılan eğitimlerde 194 üreticimize ulaşılmış olup eğitimler devam etmektedir” denildi.