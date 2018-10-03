Çiftçilerden sağda ittifak önerisi

Aydın'ın Didim ilçesinde ziyaretlerde bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı MHP'li Ümmet Akın, çarşı esnafı ile çiftçileri ziyaret etti.

Germencik Belediye Başkanlığı süresince ilçede yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler veren Akın, Aydın Büyükşehir Belediyesi yönetimine aday olduğunu ifade ederek, hazırlamış olduğu projeleriyle el birliğiyle tüm Aydın'a hizmet vermek istediğini söyledi.

Vatandaşlardan gelen önerileri de dinleyen Akın, ziyareti esnasında 1938 doğumlu çiftçi Hüseyin Çalışkan'ın demokrasi şehidi Menderes'in siyasi çalışmalarına tanık olduğunu, sağ seçmenin yapılacak bir ittifak ile Aydın'da Menderesin çizgisinde birleşmelerini önerdi.

Didim de şoför olarak çalışan Fevzi Molla'da, yerel yönetimlerde parti den ziyade belediye yönetimine talip kişilerin ön planda olduğunu ifade ederek, 3 yıldır Akın'ı saha da gördüğünü kendisini de Germencik Belediye Başkanı yanı sıra bir şoför olarak tanıdığını, Aydın Büyükşehir Belediyesi yönetimine talip olduğu ve bunun için de mücadele ettiğine tanık olduğunu belirtti.