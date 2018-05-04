Cihanoğlu ailesinden Efeler Belediyesi’ne araç bağışı

Mesut Özakcan başkanlığında gerçekleştirildi. Diş Hekimi Naciye Cihanoğlu, Efeler Belediyesi’ne VIP minibüs ve 350 bin TL nakit para bağışında bulundu.

Efeler Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 17 gündem maddesi değerlendirilerek ayrıntılı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantıda Başkan Özakcan Aydın’ın tanınmış ailelerinden Cihanoğlu ailesinin kızları Diş Hekimi Naciye Cihanoğlu’nun belediyeye yaptığı bağış konusunda meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu.

‘Bu bağış Belediyemize olan güvenin bir göstergesi’

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Cihanoğlu tarafından bağışlanan 350 bin TL nakit para ile VIP minibüsün vatandaşların belediyeye olan güvenin bir göstergesi olduğunu ifade ederek, “Naciye hanım geçtiğimiz günlerde şahsımı makamımda ziyaret ederek bağış yapmak istediğini belirtti. Tek şartı ise ilçemizdeki bir tesise ya da parka babası Orhan Cihanoğlu ve Annesi Nadide Cihanoğlu’nun isimlerinin verilmesi oldu. İlerleyen günlerde kendisinin bu talebini yerine getireceğiz. Bu önemli bağışlar, vatandaşlarımız tarafından belediyemize, belediye meclisimize duyulan güvenin bir göstergesi. Kendisine çok teşekkür ediyor, aracımızın belediyemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Toplantının ardından belediye hizmet binasının önündeki VIP aracı basın mensuplarına ve meclis üyelerine tanıtan Özakcan, aracın belediyenin çeşitli işlerinde görevlendirileceğini belirtti.