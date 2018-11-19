Çine'de çalınan hayvanlar Jandarma tarafından bulundu

Aydın'ın Çine ilçesinden çalınan iki adet büyükbaş hayvan Jandarmanın yaptığı çalışma sonrası bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerince Çine'nin Hallaçlar Mahallesi'nden Asım U. isimli şahsın iki adet büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı alındı. Asayiş timlerince çok yönlü yapılan titiz ve özverili araştırmalar neticesin de olayı U. M. A. işlediği tespit edilerek yapılan operasyon sonucu şüpheli yakalandı. Şüphelinin sorgusunda hırsızlık olayının 3 gün önce gündüz saatlerinde hayvan çalmak amacıyla Hallaçlar Mahallesi'nde keşif yaptığını ve keşif sonucun da Hallaçlar Mahallesine gelerek hayvanları çaldığını, hayvanları Efeler ilçesi, Ilıcabaşı Mahallesinde bulunan ve Besihane işleten A.İ isimli şahsa 3 bin TL karşılığında sattığını ve parayı kendinin aldığını itiraf etti.

Adli makamların talimatıyla çalınan hayvanlar A. İ' nin yanında çalışan işçisi tarafından getirilerek ve hayvanların sahibi Asım U.'ya teslim edildi.

Şüpheli U.M. A adli makamlar tarafından ifadesi alınarak serbest bırakıldı.