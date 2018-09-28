Çine'de endişeli bekleyiş sürüyor

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kabalar Mahallesi'nde sabah gölete düşerek kaybolan dede ve toruna henüz ulaşılamadı. Dede ve torunun gölete düşmesinin ardından göletin çevresinde toplanan köylülerin ve yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Çine'nin Kabalar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Özdemir (77) ve torunu Mehmet Karataş (19) komşuları Ünal Özdemir ve Mehmet Özdemir ile birlikte su almak için Kabalar Mahallesi'ndeki Sarıköy Göleti'ne gitti. Su almak için çalışırken dede Mehmet Özdemir dengesini kaybederek gölete düştü. Dedesinin gölete düştüğünü gören torunu Mehmet Karataş da ona yardım etmek isterken peşinden gölete düştü. Ünal Özdemir ve Mehmet Özdemir'in dede ve torunu kurtarmak için yaptıkları çaba da sonuç vermedi. Jandarma ve 112 acil servis ekiplerine haber verilmesinin ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Acı haberi duyan köylüler gölete koştu

Dede ve torunun gölete düştüğü haberini alan onlarca köylü Sarıköy Göleti'ne koştu. Büyük üzüntü yaşayan ve gelecek iyi haberi bekleyen köylüler gözyaşlarına boğuldu. Gölete düşen 19 yaşındaki Mehmet Karataş'ın görme engelli babası da köylülerin kucağında gölete getirildi.

İzmir'den arama kurtarma ekibi yola çıktı

Bu arada, gölete girmenin tehlikeli olması nedeniyle jandarma ekipleri tarafından gölet etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. Gölete kimsenin yaklaşmasına izin verilmezken, gölete düşen dede ile torununu göletten çıkarmak için İzmir'den içinde uzman dalgıçların da bulunduğu sualtı arama kurtarma ekibi yola çıktı. Göletin başında toplanan tüm köylüler dede ve torunundan gelecek iyi haberi umutla bekliyor.