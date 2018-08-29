Çine’de ilginç hayır geleneği

Asırlardır süre gelen ilginç gelenekte camiye namaza gelenlere ölmüşlerin ruhu için bedava kar helvası dağıtılıyor.

Yaz mevsimi boyunca camilerde kar helvası hayrının geleneksel olarak sürdürüldüğünü belirten Çineli karcılardan Yahya Çelikoğlu, bu gelenek sayesinde hem gençlerin namaza ilgisinin arttığını hem de namaz kılanların hayırseverler tarafından bedava serinletildiğini söyledi. Elektrik ve buzdolabı kullanımı yaygınlaşmadan önce birçok kişinin yazın karın meyve şurupları ile tatlandırılması ile yapılan kar helvası ile serinlediğini belirten Yahya Çelikoğlu, “Bu doğal serinleme yöntemi halen devam ediyor. Özellikle çocuklar kar helvasına bayılıyor. Hal böyle olunca Çine’de yıllar önce camilerde özellikle sıcağın en etkili olduğu öğlen namazı sonrası kar hayrı geleneği başladı. Mesela bu hafta Motorcu Harun Güler’in ölmüşlerinin ruhu için kar helvası dağıtıyoruz. Namazdan sonra camiden çıkan herkes ücretsiz olarak kar helvası yiyerek serinleyebiliyor” dedi.

Kar helvalı hayrının oldukça yaygınlaştığını ve hayırseverlerin yaz döneminde bu hayrın sevabını alabilmek için adeta sıraya girdiğini belirten Çelikoğlu, yaz boyunca sevabı hayır sahibinin ölmüşlerinin ruhuna bağışlanmak üzere kar hayrı yapıldığını belirtti.