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13 Ağustos 2018 13:50

Çine’de trafik kazası; 1 ölü

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Çine’de trafik kazası; 1 ölü

13 Ağustos 2018 13:50


Edinilen bilgiye göre kaza bugün öğlen saatlerinde Soğancılar Mahallesi’nde meydana geldi. 09 LM 467 plakalı kamyoneti ile yolda ilerleyen Hasan Gül (58) kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki evlerin duvarına çarptı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı ile bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kamyonet sürücüsü Hasan Gül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Gül’ün cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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