Çine’de üreticilere eğitim verildi

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından, ilçe müdürlüğünün de katılımıyla, Çine Kavşit Mahallesinde eğitim toplantısı düzenlendi. Eğitime katılan 25 üreticiye, zeytinde ve kirazda görülen hastalık ve zararlılar hakkında bilgi verilerek el kitapçıkları dağıtıldı. Kiraz sineği mücadele zamanının tespitinde monitör amaçlı kullanılan feromon tuzaklar üretici bahçelerine asıldı.

Zeytinde özellikle Verticillium dahliae’ nın neden olduğu kurumalar, halkalı leke hastalığından kaynaklanan yaprak dökülmeleri sonucu verim düşüklüğü ile zeytin sineği ve diğer zararlılarla mücadele hakkında bilgilendirme yapılarak, erken hasadın önemi vurgulandı.

Kirazlarda pazar değerini düşüren ve meyve etiyle beslenip zamanından önce dökülmelere neden olan kiraz sineği hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Kiraz sineği zarar oranı, özellikle mevsimin aralıklı yağışlı ve günlük sıcaklık ortalamalarının 16-18 derece üzerinde, sıcak gün sayısının fazla olmasıyla artmakta olduğu, mücadelede öncelikle kültürel önlemler (sonbaharda toprak işleme, yere dökülen kurtlu meyvelerin toplanması, hasatta ağaçta meyve bırakılmaması vb.) üzerinde duruldu. Biyoteknolojik Mücadele yöntemleri ile kimyasal mücadele anlatıldı. Kiraz sineğine karşı mücadele zamanının tespitinde fenolojik gözlemler önemli olduğu, ilk ergin uçuşu görüldüğünde ( ben düşme zamanı ) en geç 1 hafta içinde ilaçlama yapılması gerektiği anlatıldı. Genellikle bir ilaçlama yeterli olmakla birlikte, mevsimin ılık geçmesi nedeniyle hasat tarihi ve sinek yoğunluğuna dikkat edilerek ikinci ilaçlamaya gerek olabileceği vurgulandı.