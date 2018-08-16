Çine’de yerel seçimlerin startı verildi

Çine ilçesinde yıllardır siyasete yön veren Eşiyok Ailesinin işadamı oğlu ve aynı zamanda AK Parti Çine İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan işadamı Mutlu Menderes Eşiyok Çine Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı. İlçe merkezindeki bir restoranda düzenlenen toplantıya partililerin yanı sıra ilçe ve kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlar yoğun ilgi gösterdi.

Çine’de yerel seçimlerin startını düzenlediği toplantı ile veren İşadamı Mutlu Menderes Eşiyok, açıklamasında Çine ilçesini hak ettiği yere taşımak amacıyla yola çıktığını belirterek, Çine’nin ak hizmetlerle göç veren değil göç alan bir ilçe durumuna geleceğini söyledi. Kendisinin Çine’nin bir evladı olduğunu ve Umurköylü olduğunu belirten Eşiyok, “Sizin evladınız sayılırım. Yerel seçimlere erken başlama kararı aldık. Allah’ın izniyle Çine Belediyesi’ne AK parti Bayrağını dikip Çine’mizin Ak hizmetlerle daha iyi yerlere taşımayı hedefliyoruz. Rakibimiz şuan Çine Belediyesi’ne sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. CHP’den bayrağı devralıp AK Parti bayrağını dikerek ilçemize çok güzel hizmetler yapmayı hedefliyoruz” diyerek kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Toplantıya katılan çok sayıda muhtara da seslenen Mutlu Menderes Eşiyok, muhtarların sorunlarını bildiğini de belirterek, halkın temsilcisi muhtarların da desteği ile “Hükümetimizin de desteği ile sorunları bitirip Çine’yi tamamıyla göç veren bir ilçe değil göç alan bir ilçe haline getirmek istiyoruz” dedi.

Adaylığını ilk açıklayan isim olan Mutlu Menderes Eşiyok’un ardından konuşan ve Eşiyok’a tebrik eden Ak Parti Çine İlçe Başkanı Mehmet Tosun, süreci birlikte yürüteceklerini belirtti. İlçe teşkilatı olarak adaylara eşit mesafede olacaklarını belirten Tosun, “İlk önce yola çıkan kardeşimizi tebrik ediyoruz. Allah yol açıklığı versin. Bu süreçte çeşitli çalışmalar yapacağız. Halkımız kimi istiyor ise ve kim seçilebilecek ise onun aday olmasını istiyoruz. Kırıp dökmeden çalışarak Çine ilçemizi Ak Belediyecilik ile tanıştırmak için çalışacağız” dedi.