ÇKS’de son gün 29 Aralık

Aydın’da ÇKS kayıtlarını pek çok çiftçinin yaptırdığını 2017 yılı için kayıt yaptırmayan çiftçilerin de 29 Aralık günü mesai bitimine kadar kayıtları yaptırması gerektiğini belirten Efeler Ziraat Odası Genel Sekreteri Zeki Sarıoğlu, “2017 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 30 Haziran tarihinde sona ermişti. Bakanlar Kurulu kararı ile Haziran ayında mağdur olan çiftçilerimizin 29 Aralık 2017 tarihi saat 17.00’a kadar uzatıldı. Unutan çiftçilerimiz kayıtlarını 29 Aralık gününe kadar yaptırabilir” dedi.