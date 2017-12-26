Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 13:55

ÇKS’de son gün 29 Aralık

Aydın Efeler Ziraat Odası genel Sekreteri Zeki Sarıoğlu, çiftçilerim mağdur olmaları için 29 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptırmaları gerektiğini söyledi.

ÇKS’de son gün 29 Aralık

26 Aralık 2017 13:55


Aydın’da ÇKS kayıtlarını pek çok çiftçinin yaptırdığını 2017 yılı için kayıt yaptırmayan çiftçilerin de 29 Aralık günü mesai bitimine kadar kayıtları yaptırması gerektiğini belirten Efeler Ziraat Odası Genel Sekreteri Zeki Sarıoğlu, “2017 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 30 Haziran tarihinde sona ermişti. Bakanlar Kurulu kararı ile Haziran ayında mağdur olan çiftçilerimizin 29 Aralık 2017 tarihi saat 17.00’a kadar uzatıldı. Unutan çiftçilerimiz kayıtlarını 29 Aralık gününe kadar yaptırabilir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
16
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    16°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç