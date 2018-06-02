Aydın Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Tunay Çoban, Değerler Eğitimini konu alan Ege Bölge Birincisi proje başta olmak üzere sergilen projelere büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Türkiye olarak, bilim üreten ve bilimi teknolojiye dönüştüren bir ülke olmak zorundayız” dedi.

Eğitim-öğretim hayatına 2001-2012 sezonunda başlayan Nazilli Fen Lisesi, başarılarından söz ettirdiği kadar son 3 yılda gerçekleştirmiş olduğu TÜBİTAK Bilim Fuarlarında da söz sahibi olmaya devam ediyor. Bu yıl ikisi Ege Bölge derecesi almış olan 20 projesini sergileyen okulun okul bahçesinde düzenlediği bilim fuarına Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan başta olmak üzere Şube Müdürü Latif Akgün, ilçedeki diğer okul müdürleri, öğrenciler, öğrenci velileri, ilçe protokol üyeleri ve Aydın Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Tunay Çoban izleyici olarak katıldı. Birbirinden ilginç projelerin yer aldığı fuarda görev alan öğrenciler hazırladıkları projelerini davetlilere büyük bir heyecanla tanıttı.

Derece alan projelerde sergilendi

Okullarında üç yıldan bu yana yapılan bilim fuarlarına bu yıl 20 proje ile katıldıklarını ifade eden Nazilli Fen Lisesi Müdürü Ali Çomruk, “Bu yılki fuarımızda TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışmasında bölge birincisi ve ikincisi olan projelerimizde sergilendi. Dilber Yaprak, Firdevs Ege Gölcük isimli öğrencilerimizle birlikte Danışman Öğretmen Cansel Akel’in hazırladığı Değerler eğitimi alanındaki ’Sevgi’ temalı projemiz Ege Bölge birincisi oldu. TÜBİTAK liseler arası araştırma projeleri yarışmasında da Türkiye finallerine kaldı. Biyoloji alanındaki Bakterilerle ilgili gen projemiz de bölge ikincisi oldu. Ayrıca Berke Can Arel öğrencimizin çalıştığı biyoloji alanında yine bakterilerle ilgili bir proje, Türkiye finallerine kalan 20 projeden birisi oldu. Yarışma Haziranda da devam edecek. Projelerimizin hazırlanmasında ve sergilenmesinde emeği geçen tüm öğrencilerimize ve projede görev alan tüm öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Üreten ülke olmak zorundayız”

Bilim fuarına izleyici olarak katılan Aydın Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Tunay Çoban, il müdürlüğü olarak il genelinde yapılan okullardaki bilim fuarlarını ziyaret ettiklerini ifade ederek, “Türkiye olarak, bilim üreten ve bilimi teknolojiye dönüştüren bir ülke olmak zorundayız. Ülke olarak zor bir coğrafyadayız. Burada üreten bir ülke olmamız lazım. Ekonomimizin gelişmiş bir ülke olması gerekiyor. Bizim doğalgaz zenginliklerimiz, petrolümüz maalesef yok. Ama işte bu gençlerimiz var. Gençlerimizin sergilemiş olduğu bu projeler son derece önemli. Ülkemizin bilim üretmesinde, bilimsel kültürün gelişmesinde, özellikle biliminde teknoloji ve bilime dönüşmesinde son derece anlamlı projeler var. Bu tip fuarlarla çocuklarımıza araştırma kültürü vermeye çalışıyoruz. Gerek bakanlığımız, gerek se ilgili kuruluşumuz TÜBİTAK’da bu projeleri son derece önemsiyor ve destek veriyor. Gençlerimize güveniyoruz” dedi.