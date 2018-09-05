Çobanlar Mahallesi tozlu yollardan ve susuzluktan kurtuldu

Ekipler, ilçeye bağlı kırsal Çobanlar Mahallesi’nde yol bakım ve asfaltlama çalışmalarının yanısıra mahallenin en büyük sorunları arasında yer alan içme suyu sorununa da neşter vurdu.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü Nazilli’deki çalışmalar kapsamında Yaylapınar-Çobanlar yolunun ardından Çobanlar Mahallesi ile İsabeyli Mahallesi arasındaki yolda sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. Çobanlar Mahallesi’ndeki tozlu yolların Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları sonucu yenilendiği ve modern hale geldiğini söyleyen muhtar Metin Çoban, “Başkan Özlem Çerçioğlu’na vermiş olduğumuz dilekçeler sonucunda Çobanlar Mahallesi ile Yaylapınar Mahallesi arasındaki yolumuz asfaltlandı. Daha sonra yine mahallemiz için büyük önem teşkil eden Çobanlar Mahallesi ile İsabeyli Mahallesi arasındaki yolumuzda asfaltlama çalışması gerçekleştirildi. Her iki yolda modern hale getirildi. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından içme suyu pınarlarının yeniden kazım işleri yapılıyor, çalışmalar hala devam ediyor. Beş tane pınarın kazısını yaptık önümüzdeki günlerde 3 tane daha yapacağız. ASKİ’nin araçları yaylada çalışmalarına devam ediyor” dedi.

“Her zaman yanımızdalar”

Büyükşehir belediyesinin çalışmaları sonucu mahalledeki en büyük sorunların çözüldüğü ve mahalledeki vatandaşların hizmetlerden memnuniyet duyduğunu söyleyen Muhtar Metin Çoban, “Mahallem adına Başkan Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere, Fen İşleri Daire Başkanı Ufuk Özmen’e, ASKİ çalışanlarına ve tüm Büyükşehir ekiplerine teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Mahallemizin en büyük sorunları Çobanlar-Yaylapınar yolu ve içme suyu sorunuydu. Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatları ve Büyükşehir belediyesinin çalışmalarıyla bu sorunlar giderildi. Büyükşehir belediyesinin daire başkanlarından da çok memnunum. Ne zaman telefon açsam, ne zaman görüşüp bir şey istesem hemen yerine getiriyorlar. Her zaman yanımızdalar. Kendilerine saygılarımı sunuyorum” dedi.