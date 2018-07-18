Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, aileye her türlü yardımın yapıldığını sınav komisyonunun da kendi yönetmeliğini uyguladığını belirtti.

Edinilen bilgiye göre; Aydın’da yaşayan Elvan Güçerdem’in oğlu Berkalp Güçerdem Dr. Fevzi Uğurluoğlu ortaokulundan kaynaştırma öğrencisi olarak mezun oldu. Çocuğu resme yatkın olan anne Elvan Güçerdem, okulda yapılacak özel yetenek sınavında oğlunun tek olarak sınava girmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat etti. İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu, öğrencinin durumunu inceleyerek sınava tek kişilik salonda girmesi yönünde oy birliği ile karar verdi.

Ellerinde 25 Nisan 2018’de verilen rapor ile Aydın’da özel yetenek ile öğrenci alan Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi’ne müracaat ettiklerini belirten Anne Elvan Güçerdem, “Sınava çocuğumuza verilen kurul kararı ile müracaat ettik. Okul idaresine ve sınav komisyonuna çocuğumuzun dikkat eksikliği rahatsızlığını ve bu nedenle sınavın tek kişilik salonda yapılması gerektiği yönündeki kararı bizzat ilettik. Ancak 3 Temmuz günü yapılan sınavda kurul kararına ve yönetmeliğe rağmen bizim çocuğumuz tek kişilik salonda değil diğer öğrencilerle aynı salonda sınava alındı. Yönetmeliğe aykırı yapılan bu sınavda bir anne olarak çocuğumun hakkının yendiğini düşünerek hukuksal olarak hakkımı arıyorum. Amacım kimsenin ceza alması değil bir anne olarak oğlumun hakkının aramaktır” diye konuştu.

Bu tür evladı olan bir çok ailenin çocuklarını toplumla kaynaştıramadıkları için ciddi sıkıntı yaşadığını belirten Elvan Güçerdem, “Devletimiz bu çocuklar için tüm imkanları seferber ediyor ve birçok hak yanıyor. Kimse çocuğunun engelli olmasını istemez. Bizim gibi olan ailelerin haklarını aramasını ve çocuklarını kesinlikle toplumdan gizlememesini tavsiye ediyorum. Bir anne olarak bu konuda mücadele başlattım. Bu tür çocuklarımız da yeteneğine uygun olan dalda en iyi şekilde eğitilip topluma kazandırılmalıdır” diye konuştu.

Konudan haberdar olduklarını ve ailenin şikayeti ile ilgilendiklerini belirten Aydın İl Milli Eğitim Müdürülüğü yetkilileri, sınav komisyonunun da kendi yönetmeliklerini uyguladığını buna rağmen mağdur olduğunu ileri süren aile ve öğrenci ile ilgilendiklerini belirttiler.