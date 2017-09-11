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11 Eylül 2017 11:13

Çocuğunuz okula giderken kas ve iskelet sistemi sağlığını koruyun

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof.

Çocuğunuz okula giderken kas ve iskelet sistemi sağlığını koruyun

11 Eylül 2017 11:13

Dr. Ömer Faruk Şendur, okul çağındaki çocukların kas ve iskelet sistemi sağlığının korunması noktasında önemli tavsiyelerde bulundu.


Okulların açılmasına kısa bir süre kalan çocukların kas ve iskelet sistemi sağlığının korunması açısından uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, “Okul çocukları kitap ve diğer okul malzemelerinin taşımak amaçlı artık yaygın olarak sırt çantası kullanmaktadır. Aslında diğer tek elle taşınan çantalardan daha sağlıklı olmakla birlikte bu çantaların yanlış kullanımı da önemli sırt ve bel sağlığı problemleri yaratabileceği unutulmamalıdır. Sırt çantaları öncelikle uygun terletmeyen hafif malzemelerden imal edilmeli. Omuz bölgesine denk gelen kısımlarda yumuşak yastıkçıklar olmalı. Çanta mutlaka çift taraflı kayışları ile kullanılmalıdır. Özellikle gençler arasında tek omuza asılarak kullanılan çantalar ileriki dönemlerde ciddi bel ve sırt eğriliklerine ve ağrılarına neden olabilir” dedi.


Bir diğer önemli hususun ise çantaların ağırlığıyla ilgili olduğunu kaydeden Şendur, anne baba ve öğretmenlere şu tavsiyelerde bulundu: “Amerikan Ortopedi Derneğinin bu konuda yayınladığı uyarı bildirisinde; çanta ağırlığının, çocuğun ağırlığının yüzde 15’ini geçmemesi gerektiği bildirilmektedir. Örneğin 40 kilogram olan çocuğun çantası, 6 kilogramı geçmemelidir. Aşırı defter kitap doldurularak ağırlaştırılan çantaların taşınması ile çocuklar bel ve sırt problemleri yaşanır. Bu konuda öğretmenlerimize de önemli görev düşmektedir. Öğretmenlerin bir sonraki gün ile ilgili dersleri göz önüne alarak sadece gerekli kitap ve malzemenin çantaya konulması hususunda öğrencilerini uyarması gerekir"




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