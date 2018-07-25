Çocuk Üniversitesinde ikinci mezuniyet sevinci

ADÜ Çocuk Üniversitesi, 2018 yılının ikinci dönem mezuniyet törenini Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi (AİSYEM) konferans salonunda gerçekleştirdi. Törene Çocuk Üniversitesi Koordinatörü ve Genel Sekreter V. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özlem Erel, program sorumluları Ömer Kaya, Sümeyra Eryılmaz ve Mezun öğrencilerimizin aileleri katıldı.

Öğrencilerin mutluluğunu paylaştığını belirterek konuşmasına başlayan Genel Sekreter V. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan, “Çocuklar geleceğimizdir. Geleceklerine dair, mesleki açıdan fikir edinmelerine yardımcı olabilmenin sevincini yaşıyoruz. Bir çocuğun normal hayatta karşılaşamayacağı deneyimleri, gözlemleri ve deneyleri Çocuk Üniversitesi ile gerek laboratuvar ortamında gerekse gezip araştırarak öğrenme fırsatını yakalayan çocuklarımız, Üniversitemizin akademisyenleri ile birebir ders yapıyor. İki haftalık süreçte çocuklarımızda ki farklılığı, mesleklere bakış açılarını olumlu yönde genişlettiğimizi aileleri olarak fark etmişsinizdir. Çocuk Üniversitesi kapsamında hangi meslek seçilirse seçilsin, çocuğumuza, o mesleğin inceliklerini eğlendirerek, aktivitelerle, öğreten akademisyenlerimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mezun çocuklar, diplomalarını Genel Sekreter V. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özlem Erel’den aldı. Neşeli anların yaşandığı kep atma töreni, pasta kesiminin ardından tören toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.