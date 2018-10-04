Çocuklar büyükşehir barınağını ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz hayvanları misafir ettiği ve gerekli bakımlarını yaptığı Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne vatandaşların ziyaretleri devam ediyor.

Öğretmenlerinin rehberliğinde beş grup halinde yüzlerce ana sınıfı ve ilkokul öğrencisi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sebebiyle hayvan barınağını ziyaret ederek hayvanlarla keyifli bir gün geçirdi.

Çocuklarda hayvan sevgisini pekiştirmek ve hayvanları korumakla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaret esnasında çocuklar yanlarında getirdikleri mamaları veteriner hekimlerin kontrolünde hayvanlara hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin veteriner hekimleri ve görevlileri tarafından hayvan sevgisi konusunda bilgilendirilen çocuklar hayvanlarla bir arada olmaktan çok mutlu olduklarını söyleyip yavru kedi ve köpeklerle fotoğraf çekildiler. Arkadaşlarıyla birlikte barınağın içerisinde gezerek yüzlerce hayvanla bir araya gelen çocuklara bu ziyareti ve hayvanları unutmamaları için Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük hediyeler verildi.

Her gün hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar başta olmak üzere birçok hayvanseveri misafir eden barınak hafta içi her gün 13-16 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

“Hayvanlar sıcak birer yuvaya ihtiyaç duyuyor”

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle tekrar çağrıda bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların hayvan satın almak yerine barınaklardaki hayvanları sahiplenmelerini istedi. Başkan Çerçioğlu "Çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza barınaklarımızı ziyaret ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Barınaklarımızdaki yüzlerce kedi ve köpeğimizin herşeyden önce sizlerin ilgi ve sevgisine ihtiyacı var. Üstelik sadece evlerimizdeki dostlarımızın değil doğadaki tüm hayvanlara aynı hassasiyeti göstermeliyiz. Onları yılın sadece bir günü değil, bir ömür koruyup kollamalıyız" diye konuştu.