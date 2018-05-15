Çocuklar piknikte Anneler Günü’nü kutladı

Çocuklar annelerine yazdıkları mektuplarla, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Efeler Belediyesi Ata Mahallesi Kültür Sanat Evi’nde eğitim gören 17 çocuk anneleri ile birlikte İmamköy Mesire Alanı’nda piknik yaparak gün boyu eğlendiler. 17 çocuk annelerine ‘ Dünyanın En İyi Annesi’ yazılı teşekkür belgesi verirken anneler göz yaşlarına hakim olamadı.

Karşılıksız sevgi, şevkat ve fedakarlığın simgesi olan anneleri ile en çok yapmaktan mutluluk duydukları anları yazdıkları mektupları anneleriyle paylaşan çocuklar günü bol bol oyun oynayarak geçirdi.

Çocuklarıyla birlikte gün boyu eğlenen anneler kendilerine çocuklarıyla birlikte unutulmaz bir Anneler Günü yaşama imkanı sağlayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ve eğitmenlere teşekkür ettiler.