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22 Haziran 2018 10:37

Çocuklar tatil şenliğinde buluşacak

Efeler Belediyesi binlerce öğrencinin tatil heyecanını ’Tatil Şenliği’ ile taçlandıracak.

Çocuklar tatil şenliğinde buluşacak

22 Haziran 2018 10:37


Efeler Belediyesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılını tamamlayan çocuklar için Umurlu Mahalle Meydanı’nda ’Tatil Şenliği’ düzenleyecek. 26,27 ve 28 Haziran tarihlerinde 3 gün boyunca aralıksız olarak sürecek olan şenlikte çocuklara yönelik, hacivat ve karagöz gösterileri, gölge oyunları, halk oyunları, şişme oyun parkı ve çeşitli aktiviteler yer alacak. Ücretsiz olarak dondurma, patlamış mısır, kar helvası ve pamuk şeker ikramının yapılacağı şenliğe katılmak isteyen çocuklar ve aileleri için de 17.00’dan itibaren Bey Camii önünden servis hareket edecek.


Tüm çocukları ve aileleri Tatil Şenliği’ne davet eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Tempolu geçen bir yılın ardından tatil hediyesi olarak dolu dolu geçecek olan bir şenlik programı hazırladık. Çocuklarımızın gönüllerince eğlenerek yılın yorgunluğunu atacağı şenliğimiz 3 gün boyunca 17.00’da başlayarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürecek. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini ücretsiz olarak düzenlenecek olan şenliğimize bekliyoruz" dedi.




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