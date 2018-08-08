Çocuklar yaz spor okuluyla öğrenmeye ve eğlenmeye devam ediyor

Yaz kurslarının ilk haftasında oyun avcıları ve meslek atölyesine katılan öğrenciler geçtiğimiz hafta da sinema etkinliği ile bir araya gelmişti. Yaz spor okulları öğrencileri bu haftaki etkinliğinde ise havuza girerek eğlendi.

Germencik Belediyesi yaz spor okulları öğrencileri kursun ilk haftasında oyun avcıları ve meslek atölyelerinde, hangi meslek ne iş yapar, nasıl ve nerde çalışırlar gibi soruların cevabını uygulamalı olarak öğrendiler. Çeşitli dans ve oyun etkinlikleri ile birlikte gerçekleşen bu etkinlikten veliler de oldukça memnun kaldı. Geçtiğimiz hafta ise öğrenciler Germencik Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen sinema etkinliğinde “Ferdinand” isimli animasyon filmini izleme imkanı bulmuştu. Yaz spor Okulları öğrencileri son olarak bu hafta da Ortaklar Hayrettin Öner tesislerinde bulunan havuzda doyasıya eğlendi.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın; “ Yaz Spor okulları kurslarımız 300 öğrencinin katılımıyla devam ediyor. 6 branşta öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Çocuklarımızı sadece fiziksel olarak değil psikolojik olarak da destekleyecek etkinlikler çerçevesinde bu hafta Ortaklarda bulunan Hayrettin Öner Tesislerimizin yüzme havuzunda hoşça vakit geçirmeleri için bir planlama yaptık. Herhangi bir tehlikeye karşın çocuklarımızın yanında hocalarımız görev alarak kendilerine yardımcı oluyor. Bu tür etkinliklerimiz kurs boyunca devam edecektir. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz evlatlarımız bizim için her zaman ön planda olmuştur” dedi.