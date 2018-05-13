Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 16:50

Çocuklara belediye görevlileri baktı, anneleri doyasıya oynadı

Aydın’da anneler günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anneler doyasıya eğlendi.

Çocuklara belediye görevlileri baktı, anneleri doyasıya oynadı

13 Mayıs 2018 16:50

Bir günlüğüne de olsa felekten bir gün çalan annelere belediye görevlileri hizmet etti.


Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anneler günü etkinliği kapsamında Tekstil Park alanı anneler ve çocukları için hazırlandı. Anneler günü etkinliği için parka gelen anneler ve çocukları belediye görevlileri tarafından karşılandı. Çocukların bakım, oynatılıp eğlendirilmesi belediye görevlilerince üstlenilirken anneler kendileri için hazırlanan müzikli eğlencenin yapıldığı alanda toplandı. Piknik havasında geçen etkinlikte kadınlar Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince düzenlenen organizasyonda doyasıya eğlendi. Göbek atma yarışmasından, oryantal oyununa kadar çeşitli yarışmaların da düzenlendiği anneler günü etkinliğinde en güzel oynayanlar çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.


Çocuklar da anneleri kadar mutlu oldu


Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından tertip edilen ve oldukça renkli geçen anneler gününde anneler kadar çocukları da mutlu oldu. Tekstil Park’ın bir bölümü eğlenmesi için kadınlara ayrılırken parkın büyük bir bölümü de çocukların eğlenmesi için oyun parkına çevrilip çocuklara ayrıldı. Tüm oyuncaklar ve oyun parkurlarının ücretsiz olduğu etkinlikte çocukların bakımını belediye görevlileri üstlenirken, anneleri de günlerinde doyasıya eğlendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç