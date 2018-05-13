Çocuklara belediye görevlileri baktı, anneleri doyasıya oynadı

Bir günlüğüne de olsa felekten bir gün çalan annelere belediye görevlileri hizmet etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anneler günü etkinliği kapsamında Tekstil Park alanı anneler ve çocukları için hazırlandı. Anneler günü etkinliği için parka gelen anneler ve çocukları belediye görevlileri tarafından karşılandı. Çocukların bakım, oynatılıp eğlendirilmesi belediye görevlilerince üstlenilirken anneler kendileri için hazırlanan müzikli eğlencenin yapıldığı alanda toplandı. Piknik havasında geçen etkinlikte kadınlar Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince düzenlenen organizasyonda doyasıya eğlendi. Göbek atma yarışmasından, oryantal oyununa kadar çeşitli yarışmaların da düzenlendiği anneler günü etkinliğinde en güzel oynayanlar çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Çocuklar da anneleri kadar mutlu oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından tertip edilen ve oldukça renkli geçen anneler gününde anneler kadar çocukları da mutlu oldu. Tekstil Park’ın bir bölümü eğlenmesi için kadınlara ayrılırken parkın büyük bir bölümü de çocukların eğlenmesi için oyun parkına çevrilip çocuklara ayrıldı. Tüm oyuncaklar ve oyun parkurlarının ücretsiz olduğu etkinlikte çocukların bakımını belediye görevlileri üstlenirken, anneleri de günlerinde doyasıya eğlendi.