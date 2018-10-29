Çocuklara en anlamlı bayram hediyesi motor kulübü üyelerinden

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95'inci yılı yapılan programla büyük bir coşku içinde kutlanıyor. Aydın'da en anlamlı kutlamalardan biri Köşk ilçesinde gerçekleştirdi. Bir motor kulübü tarafından Köşk Beyköy'de çocukların daha iyi yetişmesi için kütüphane kurulup içerisi de kitaplarla donatıldı.

Başkanlığını Özcan karışan'ın yaptığı Marsiyas Motor Kulübü üyesi yaklaşık 70 kişi motosikletleri ile Aydın Köşk İlçesi'ne bağlı Beyköy Polis Abla İlkokulu'na geldi. Daha önceden odası hazırlanan kütüphaneye kitap getiren motosikletli grup kitapları Okul Müdürü Nevzat Ergün'e telim ettikten sonra okul kütüphanesini donattılar.

“Muasır medeniyet seviyesine ancak eğitimle ulaşırız”

Marsiyass Motor kulübü olarak açıklama yapan Özcan Karışan, Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 95. yılında en anlamlı bu şekilde kutlayacaklarını inandıklarını belirterek “Kulüp olarak böylesine anlamlı bir günde anlamlı bir etkinlik yapmak istedik. Aydın'ın yanı sıra İzmir, Muğla ve Fethiye'den kulüp üyesi motorcu arkadaşlarımız ile bir kütüphne kurmaya karar verdik. Topladığımız kitapları Beyköy Polis Abla ilk ve orta okuluna bağışladık. Cumhuriyetimizin yaşaması ve bu ülkenin muasır medeniyet seviyelerine ulaşması gençlerimizin daha bilinçli bir şekilde yetişmesine bağlıdır. Bu nedenle Cumhuriyet Bayramı'nı eğitime ve öğrencilere destek vererek kutlamak istedik” dedi.