Çocukları ile birlikte tatile çıkan ailelerle uzmanlardan uyarı

Güneş ışınlarının en etkili şekilde yayıldığı bu mevsimde uzmanlar güneş ışığının azının yarar çoğunun zarar olduğunu belirterek özellikle çocukların dikkat edilmesini önerdi.

Aydın Liva Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Erdem, her canlının güneş ışığına ihtiyacı olduğunu ancak güneşe fazla maruz kalındığında cilt üzerinde ciddi hasara neden olabildiğini belirtti. Güneş ışığının vücudumuzdaki kalsiyum emiliminde ve daha güçlü kemiklerin oluşumunda önemi büyük olan D vitamininin sentezlenmesi için gerekli olduğunu belirten Uzman Dr. Fulya Erdem, “Her ne kadar sağlıklı bir diyetle ve dışarıdan D vitamini desteğiyle eksikliği önlenmeye çalışılsa da belli miktarda güneş maruziyeti ile doğal yollardan vücutta üretilmesi önemlidir. Ancak birçok konuda olduğu gibi güneşinde de azı yarar çoğu ise zarar getirmektedir. Fazla maruz kalındığında ise karşımıza çıkan başlıca sorunlar; güneşin ultraviyole ışınlarına bağlı oluşan cilt ve göz hasarları, yanıklar, uzun dönemde ise “melanom” adı verilen cilt kanseridir. Bu nedenle çocukları fazla güneşten korumak önemlidir” dedi.

“Saat 10:00 ile 16:00 arasında güneşlenmeyin”

Cilde rengini veren melanin maddesinin az olduğu açık tenli veya çilli çocukların, güneşin zararlı etkilerine daha da açık olduğundan ayrıca dikkat edilmesi gerektiğini belirten Liva Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Erdem “Maruz kalınan güneş ışınının süre ve yoğunluğu arttıkça ciltte oluşacak hasar riski de artmaktadır. Ayrıca bu ultraviyole ışınlar ciltte erken yaşlanma ve kanser gelişimi gibi gözle görünmeyen hasara da yol açabilmektedir. Ultraviyole ışınlar yaz aylarında ve güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saat 10.00 ile 16.00 arasında en güçlü düzeydedir. Güneş yanığı bulguları çocuktan çocuğa değişmekle birlikte ciltte kızarıklık, şişlik, ağrı, su toplamış kabarıklıklar ve günler sonra oluşan ciltte kuruluk, kaşıntı ve soyulma şeklinde görülürken maruziyetin süre ve yoğunluğuna bağlı olarak da ateş, halsizlik, bilinç bulanıklığı, baygınlık gibi güneş çarpma şikayetleri de eşlik edebilmektedir” diyerek özellikle deniz kenarında tatil yapanlarıngüneş ışınlarının dik geldiği saatlerde daha dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Dr. Erdem güneş yanığı ve çarpmalarında da ilk etapta çocuğun ılık ve serin bir duş aldırılmasını yanık oluşan bölgelere soğuk uygulama yapılmasını doktorun önerdiği ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçlardan kullanılmasını tavsiye etti.