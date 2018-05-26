Çocukların Alıcık, Başkan Alıcık’ın çocuk sevgisi

Özellikle eğitime verdiği desteklerden dolayı öğrencilerin de büyük sevgisini kazanan Başkan Alıcık, katıldığı her platformda bu sevgiyle karşılanıyor.

Başkan Alıcık, ilçeye bağlı merkezdeki okullarda yaptığı ziyaret ve açılışlarda çocuklar tarafından büyük coşkuyla karşılanmasından dolayı çok mutlu olduğunu, kendisinin de 3 çocuk sahibi olmasından dolayı çocukları çok sevdiğini söyledi. Mevkisi gereği evine ve çocuklarına yeterince vakit ayıramadığını ancak mesaisi sırasında karşılaştığı her çocuğa kendi çocuklarıymış gibi sarıldığını da ifade eden Başkan Alıcık, “Çocuklar bizim geleceğimiz, herşeyimiz. Biz onlar için varız. Onların geleceklerini hazırlamak için çabalıyoruz. Onlara ne kadar sevgiyle yaklaşırsanız daha fazlasını onlardan alırsınız. Gördüğüm kadarıyla sadece bir belediye başkanı, bir makam sahibi olarak değil Haluk Amcaları olarak seviliyorum. Bunu her fırsatta görüyorum. Özellikle çocuklar tarafından karşılıksız sevilmek herkese nasip olmayacak bir şey. İnsan gerçekten gurur duyuyor. Bu sevgi bambaşka” dedi.

“Çocuklar bizim her şeyimiz”

Makam aracının bagajında sürekli olarak oyunca bulundurduğu bilinen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, aracıyla seyir halindeyken bile çocuklarla karşılaştığında onlara oyuncak hediye ediyor. Çocukluk yıllarının Cumhuriyet ve Turan Mahallelerinde geçtiğini belirten Başkan Alıcık, “Çocuklar bizim her şeyimiz. Yapılan hizmetlerle ilgili düşüncelerini onlara sormak lazım. Ben de eğitim hayatımın bir bölümünü Merkez Cumhuriyet İlkokulunda geçirdim. Bu okulun ayrı bir anısı var bende. Belediyemizce kantin ve halı saha kazandırdığımız okulumuzu her ziyaret ettiğimde büyük sevgiyle karşılanıyorum. Zaten Okulumuzun şimdiki Müdürü Hilmi Mete, benim 1977 yılında Cumhuriyet İlkokulu’ndan mezun olurken çektirdiğim fotoğrafını hediye etti. Bu nedenle ayrıca çok mutluyum. Kendim de bir eğitimci olarak okullarımıza sahip çıkma konusunda daha hassas davranıyorum” dedi.

Eğitime 9 milyonluk destek

Son olarak geçtiğimiz Çarşamba günü açılışını gerçekleştirdikleri 3 okuldaki kantin ve halı sahalar için yaklaşık 500 bin liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Alıcık, “Lider ülke Türkiye’nin hedefine ulaşması için genç beyinler büyük öneme sahip. Amacımız çocuklarımızı nezih ve kaliteli eğitim yuvalarına kavuşturmak. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Geleceğimizi garanti altına almanın yolu eğitimden geçiyor. Bu güne kadar eğitime yaklaşık 9 milyon lira para harcadık. Eğitime yatırım yapmak boynumuzun borcudur. Türkiye’nin kurtuluşu eğitimden geçiyor. Biz bu çocukları iyi ortamlarda eğiteceğiz. Allah’ın izniyle de beyin göçü olmadan ülkemize hizmet edeceğiz. Çocuklarımız bayrağımızı her alanda en önde dalgalandırmak için çabalayacak. Bizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak” dedi.