Çocukluk romatizmasını önemseyin

Çocukluk döneminde başlayan romatolojik hastalıkların erken dönemde ve iyi tedavi edilmediğinde ömür boyu sürecek eklem bozukluğuna ve şekil değişikliğine yol açabildiğini kaydeden Liva Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Fulya Erdem, “Romatizma sadece yetişkinlerde değil çocuklarda da görülen bir hastalıktır. Çocukluk romatizması her çocukta farklı yakınmalara yol açar. Her çocukta yakınmalar hafiften ağıra doğru değişkenlik gösterir ve farklı sayıda eklem tutulumu olur. Çocukluk döneminde başlayan romatolojik hastalıklar erken dönemde ve yeterince iyi tedavi edilmezse ömür boyu sürecek eklem bozukluğuna ve şekil değişikliğine yol açabilir. Erken ve iyi tedavi edilen hastaların bile yaklaşık olarak üçte birinde erişkin dönemde de hastalık belirtilerini gösterebilmektedir. Bu nedenle çocuklarda romatizmal hastalıklar da kesinlikle ihmal edilmemelidir” dedi.

Romatizmanın çocuklarda; ateş, vücutta kızarıklık ve döküntü, tükürük bezlerinde ve lenf bezlerinde şişlik, göz iltihabı, kalp ve akciğer zarında iltihaplanma, kalıcı eklem değişiklikleri ve fonksiyon kaybı gibi pek çok rahatsızlığa neden olabildiğini kaydeden Uzman Dr. Fulya Erdem, “Toplumda çocukta romatizma olmaz gibi yanlış bir kanı var. Belirtileri görülmese de periyodik aralıklarla çocuklar hekime kontrol ettirilmelidir” dedi.