Çok sevdiği Afrodisias'a gelecekti, ömrü yetmedi

1958 yılında geldiği Afrodisias Antik Kentini fotoğraflayarak tüm dünyada duyulmasını ve tanınmasını sağlayan Ara Güler'in vefat haberi Aydın Karacasu ilçesinde de büyük üzüntüyle karşılandı. Kendisiyle bizzat tanışan aynı zamanda kendisi de fotoğrafa olan ilgisiyle bilinen Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley Afrodisias'ta bulunan Ara Güler Sergi Salonunu ziyaret edip çelenk bıraktı.

15 yıl önce açılan ve Ara Güler'in 60 yıl önce çektiği ve bir klasik haline gelen fotoğrafların sergilendiği Ara Güler Sergi Salonunu gezen Kaymakam Müze Müdüründen bilgi aldı. Ara Güler'in 60 yıl önce köy ile antik kent iç içeyken köylülerin oturup günlük sohbetlerini yaptığı 2 bin yıllık protokol masasına bu kez Kaymakam ve Belediye Başkanı oturup gazetecilere poz verdi. Kaymakam Ahmet Soley, Ara Güler ile ilgili olarak, “UNESCO Kültür Mirası Listesinde yer alan Afrodisias'ımızın bulunup ortaya çıkartılmasında büyük rolü olan Türk fotoğrafının duayenlerinden, fotoğraf dünyasının ünlü ismi Ara Güler'i kaybetmenin acısını tüm Karacasu olarak derinden yaşıyoruz. Bu vesile ile kendisine Allah'tan rahmet dileyip tüm fotoğraf dünyasına başsağlığı diliyorum” dedi.

“Sağlığı el verse Afrodisyas'a gelecekti"

Kendisi de fotoğrafla ilgilenen Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, şahsen tanıdığı Ara Güler'in çok sevdiği Afrodisias'a bir kez daha gelmek istediğini ancak ömrünün yetmediğini söyledi. Ünlü fotoğraf sanatçısı ve Afrodisias'ın tanınmasında büyük önemi olan Ara Güler'le şahsen tanıştığını söyleyen Ahmet Soley, Karacasu'ya atanmasının ardından kendisini Karacasu'ya davet ettiğini ancak ömrünün yetmediğini söyledi. Kaymakam Soley “Ben Ara Güler'le Çorum'da görev yaparken bir fotoğraf yarışması vesilesiyle tanıştım. Daha sonra birkaç kez bir araya geldik. Karacasu'ya atandığımda kendisini arayıp Karacasu'ya atandığımız söyledim. Çok sevindi. Sağlığı el verdiği takdirde Karacasu'ya mutlaka geleceğini söyledi. Kısmet olmadı ama o her zaman bizlerle birlikte. Her zaman Karacasuluların gönlünde yaşayacak” dedi.

Müze Müdürü Baran Aydın, Ara Güler'in Afrodisias'ı keşfetme hikayesini şu sözlerle anlattı: "Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçımız Ara Güler'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ara Güler'in Karacasu ve Afrodisias için büyük bir önemi var. Afrodisias antik kentinin ilk defa dünyaya tanıtılması Ara Güler sayesinde oldu. 1958 yılında bir baraj inşaatı hakkında haber yapmak üzere Aydın'a gelen Ara Güler bir gece yolunu kaybediyor. Bir araçla Geyre köyüne geliyor. Otururken bakıyor ki bir kahvede mum ışığında oturan insanlar tarihi sütun başlıkları üzerine oturuyor. Çeşitli tarihi eserlerin olduğunu görüyor. Gün ağırınca bu değerleri daha yakında görüyor. Uluslararası dergilere gönderiyor. Daha önce de Afrodisias bilinse de ilk defa dünyanın ilgisini çekiyor. Ara Güler açılan sergide de onun çekmiş olduğu fotoğrafları görmek mümkün."