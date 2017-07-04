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04 Temmuz 2017 10:27

Çöl sıcaklarına karşı deveciler seferberlik ilan etti

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da etkili olan çöl sıcaklarına karşı deveciler seferberlik ilan etti.

Çöl sıcaklarına karşı deveciler seferberlik ilan etti

04 Temmuz 2017 10:27

Gölgede 45 dereceyi bulan aşırı sıcaklarda keyfi kaçan pehlivan develerin huzuru için Aydın’ın Köşk ilçesinde Deveciler Derneği tarafından yağlama yıkama ekibi kuruldu. Zeytinyağı, katran ve kantaron yağını kaynatıp özel bir karışım elde eden deveciler kapı kapı dolaşıp aşırı sıcaklardan etkilenen pehlivan develerin stresini gidermek için yağlama yapıyor.


Çöl hayvanı olmalarına rağmen yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı develerin çok rahatsız olduğunu belirten deveciler; katran, kantaron ve zeytinyağı karışımı ile yağlanan develerin sıcaklardan daha az etkilendiğini söyledi. Köşk Deveciler Derneği Başkanı Emin Aktar ve beraberindeki heyet kapı kapı dolaşıp bir ton ağırlığındaki pehlivan develeri baştan aşağıya yağladılar. Yağlanma öncesi sıcaktan bunalan develer özel karışım zeytinyağı ile yağlandıktan sonra adeta keyif çattılar.


Develerin sıcakla birlikte artan sinek ve haşereden daha çok rahatsız olduğunu belirten Deveci Sadık Altıntaç, katran, kantaron ve zeytinyağı ile yağlanan develere sezon boyunca sinek ve haşerenin yaklaşmadığını söyledi. Develerin mutluluğu için maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan deveciler litresi 20 TL’ye satılan sıfır asit zeytinyağı ile koca deveyi baştan aşağıya yağlayarak rahatlatıyor.


Yağlama ekibinde yer alan deveciler Ümit Erten, Mustafa Öz, Mehmet Horzum ve Sadık Altıntaç, bu yağlama geleneğinin asırlık bir gelenek olduğunu belirttiler. Yöntemi dedelerinden öğrendiklerini Ümit Erten, bu özel karışım ile yağlanan develere aşırı sıcağa rağmen hiçbir sinek ve haşerenin yaklaşmadığını, develerin serin ve rahat bir yaz mevsimi geçirdiğini belirttiler.




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