Çöp ev Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından evden 5 kamyon çöp çıkarıldı.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle sakinlerinin çevreye pis kokular yayıldığı yönündeki şikayeti üzerine 60 yaşındaki Ş.S’nin evine gitti.

Dumlupınar Mahallesi 56 Sokak’ta bulunan evin bahçesinde çöp yığınlarıyla karşılaşan ekipler, iş makinesi yardımıyla atıkları kamyona yükledi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından evden 5 kamyon çöp çıkarıldı.

Çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür eden mahalle sakinleri, “Geçmiş yıllarda belediye ekipleri yine temizlik yapmıştı. Fakat kötü kokular tekrar başladı. Bizde burada yaşayan vatandaşın tekrar çöp biriktirdiğini fark ederek durumu belediyeye ve güvenlik güçlerine bildirdik. Kötü koku nedeniyle mağduriyet yaşıyoruz. Belediyemizden Allah razı olsun gelip temizledi. İnşallah tekrar çöp biriktirmezler” diye konuştu.

Ev temizlendikten sonra belediye ekiplerince dezenfekte edildi.