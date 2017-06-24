Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 09:16

Çöp evden 5 kamyon atık çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde belediye ekipleri tarafından temizlenen çöp evden beş kamyon atıl malzeme çıkartıldı.

Çöp evden 5 kamyon atık çıktı

24 Haziran 2017 09:16


Aydın’ın Nazilli ilçesi Kurtuluş Mahallesi 95 Sokakta İrfan S.’ye ait (66) ait olan 3 katlı müstakil evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu polis ve belediyeye bildirdi. Belirtilen adrese gelen ekipler eve girdiklerinde şok manzarayla karşılaştı. Çöp dağına dönen evde yalnız başına uyur halde buldukları 66 yaşındaki İrfan S.’yi dışarı çıkartan Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, maske katarak mahalleye yayılan kötü kokuyla mücadele etti. Polisler tarafından evinden çıkartılan 66 yaşındaki İrfan S., evinin soyulduğunu söyleyince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kötü koku ve çöp dağları arasında evi boşaltmaya başlayan belediye ekipleri, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonunda 5 kamyon dolusu atık malzemeyi tahliye etti. Bu esnada, çöp evin etrafında toplanan mahalleli gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. 50 yıldır aynı evde yaşadığı öğrenilen İrfan S.’nin kendisini emekli öğretmen olarak tanıttığı ve bugüne kadar hiç evlenmediği belirtildi.


İrfan S.’nin uzun yıllardır yalnız yaşadığını ve akli dengesinin yerinde olmadığını ileri süren komşuları, evden yayılan kokular dayanılmaz hale gelince çareyi belediyeyi aramakta bulduklarını belirtti. 3 katlı binanın tamamen çöplerle dolu olduğunu söyleyen Nazilli Belediyesi ekipleri, 2 yıl önce de irfan S.’nin evinden yine şikayet üzerine 14 kamyon çöp çıkartıldığı bilgisini verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:33
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!