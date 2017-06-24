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24 Haziran 2017 13:28

Coşkun’dan günü birlik kiralamalara ’vergi kaydı’ uyarısı.

Didim Emlak Müşavirler Derneği Başkanı Osman Coşkun gayrimenkullerini kısa süreli kiralama (günübirlik) şeklinde vereceklerin Vergi Dairesine bildirim yapmaları gerektiğini bildirdi.

Coşkun’dan günü birlik kiralamalara ’vergi kaydı’ uyarısı.

24 Haziran 2017 13:28


Didim Emlak Müşavirler Derneği Başkanı Osman Coşkun, günübirlik kiralık evlerle ilgili yapılan yeni düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada "Yeni alınan karar hem evini kiraya veren, hem de kiraya aracılık yapanlar emlakçıları ilgilendiriyor. Gayrimenkullerini kısa süreli kiralama (günübirlik) şeklinde kiralanması işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı’nın talimatıyla ticari kazanç olarak vergilendirilecektir. Bu kapsamda evini kiraya verenlere vergi kayıtları açılacaktır. Ayrıca günübirlik kiralamalarda kira bedeli tutarı ne olursa olsun bankaya ödeme zorunluluğu getirilmiştir. Bilgi için Didim Vergi Dairesine müracaat edilebilir.” dedi.




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