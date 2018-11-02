Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır küfür yazıp hesabından paylaşan CHP İlçe Başkanı'na suç duyurusu

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından ağır küfürler yazıp paylaşan CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, “Bu şahsın siyaseti zihninde yer alan dünyası kadar, ağzından çıkan ve gazetelere yansıyan bu hakaretleri de sahip olduğu kültür kadar. Bunlara sokak ağzı bile diyemiyorum çünkü oranın bile bir seviyesi olduğuna inanıyorum” dedi.

“Hak ettiği en iyi cevabı yüce Türk adaleti verecektir”

CHP Aydın Efeler İlçe Başkanı Polat Mersin'in bu paylaşımının sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değil aynı zamanda kadınlara ve annelere de çok büyük bir hakaret olduğunu ifade eden Milletvekili Savaş, “İşte bu kişi devleti milleti yönetmeye talip oluyor. Kadınlarımızı, kızlarımızı temsil etmeye kalkışıyor. Kişinin söylediği her söz kendisini bağlıyor. Ama sadece kendisini değil temsil ettiği siyasi yapıyı da etkiliyor. Toplum genelinde ön planda bulunan idarecilerin, yöneticilerin ve siyasilerin özellikle hem üsluplarına hem de ağızlarından çıkacak ifadelere dikkat etmeleri gerekir. Basına yansıyan bu sosyal medya paylaşımları aynı zamanda çocuklarımıza, kızlarımıza, annelere ve kadınlara yönelik çok büyük bir hakarettir” diyerek “CHP'nin bu kişiyle ilgili tavrını ve alacağı kararı merakla bekliyorum. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın bütün kadınlarımızın bu şahıs hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Mersin ise hakkındaki iddialara ve Mustafa Savaş'ın açıklamalarına, “Kendileri suç duyurusunda bulunsunlar. Ben şu anda bir şey söylemeyeceğim. Onlar suç duyurusunda bulunduktan sonra ben açıklama yapacağım” dedi.