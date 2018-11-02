Cumhurbaşkanına hakaret eden CHP İlçe Başkanına suç duyurusu

AK Parti Aydın İl Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin hakkında hazırlanan şikayet dilekçesini Cumhuriyet Savcılığına verdi.

AK Parti İl Başkanı Özmen adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, "Bugün burada bir iki gündür kendi sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanımız aleyhinde ve AK Parti'ye oy verenler aleyhine ağza alınmayacak hakaretli paylaşımlar ve küfürlerde bulunan şahıs hakkında ihbarımız üzerine açılan hazırlık soruşturmasında şikayet dilekçemizi vermek üzere toplanmış bulunuyoruz. Nefret suçu ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan dolayı açılmış hazır bir soruşturmasına biz de şikayet dilekçemizi vererek bu işin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum. Aydın güzel bir şehir, Aydın'da siyaset belli teamüllere göre yapılır. Bu tür üslupta bulunan arkadaşların hiçbir siyasi partili olmamasını diliyoruz. Aydın'da temiz siyaset yapmak istiyoruz. Bu üslup kabul edilebilir bir üslup değildir. Farklı düşünüyor olabilirsiniz, farklı siyasi tercihleriniz olabilir. Ancak bu farklı düşünceleriniz size karşı tarafa küfür ve hakaret etme hakkı vermez ki bu insan şu an Türkiye'de yüzde 52 oyu ile seçilmiş Cumhurbaşkanımız ise ve bu kanunen korunan bir hukuk ise ve nefret suçu insanları ayrımcılık yaparak sınıflara ayırmanız doğru kabul edilebilir bir şey değildir. Bu bakımdan hakaret edenlerin, küfür edenlerin bu tür paylaşımlarda bulunanların bundan sonra bu tür paylaşımlara dikkat etmesini biz arzu ediyoruz. CHP'nin de bu noktada bu arkadaşla herhalde temsil noktasında görevlerini ayırmasını beklemek en doğal hakkımız diye düşünüyoruz" dedi.

Aydın Adliyesi önündeki basın açıklamasına AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, Gençlik Kolları Başkanı Abdülhamid Burak Aykut, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.