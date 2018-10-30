Cumhuriyet Bayramı, Forum Aydın'da coşkuyla kutlandı

Onuncu yılına özel gerçekleştirdiği etkinliklere tüm hızıyla devam eden Forum Aydın, bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nı da ziyaretçileriyle beraber, dolu dolu bir program eşliğinde kutladı.

27 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 15.00'te avukat yazar Erol Ertuğrul, “Sonbahara Merhaba” isimli şiir dinletisinin ardından düzenlenen imza gününde okuyucularıyla buluştu. Aynı gün saat 18.00'de Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestrası, Forum Aydın misafirleri için çok özel bir performans gerçekleştirdi.

29 Ekim kutlamaları kapsamında, Neşe Erberk Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı çalışmalardan oluşan Cumhuriyet Bayramı Sergisi, 27-29 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerle buluştu.

28 Ekim 2018 Pazar akşamı Forum Aydın misafirleri için sahne alan İzel, muhteşem performansıyla kulakların pasını sildi. Zeytin Meydanı'na kurulan sahnede hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı, birbirinden popüler parçalarını Forum Aydın misafirleri için söyledi. Konser kapanışını 10. Yıl Marşı ile yapan İzel'e, ellerinde Türk Bayrakları ile coşkulu bir kalabalık eşlik etti.