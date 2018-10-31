Cumhuriyet Kupası Halı Saha Turnuvasının şampiyonları belli oldu

'si düzenlenen ‘Cumhuriyet Kupası Halı Saha Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu. Kamu kurumları ve kuruluşlarından oluşan iki ayrı grupta mücadele edilen turnuvanın nefes kesen final maçları sonunda; kamu kurumlarında Kıryarlar Özel Eğitim Okulu, kuruluşlarda ise Karadenizliler Derneği şampiyon oldu.

Final maçında Adliyespor ise Kıryarlar Özel Eğitim Okulu karşılaşırken, Adliyespor'u 5-0 yenen Söke Kıryarlar Özel Eğitim Okulu kamu kurumlarının şampiyonu oldu. Kamu kurumlarında Adliye ikinci, Söke Belediyesi üçüncü, Garnizon dördüncü oldu. Kuruluşlar grubunda ise Ticaret Odasını 3-1 yenen Karadenizliler Derneği şampiyon olurken; Ticaret Odası ikinci, Söke Un üçüncü, Ağaçlı Mahallesi ise dördüncü oldu.

Kamu kurumlarından 13, Kuruluşlardan 18 olmak üzere toplam 31 takımın mücadele ettiği turnuvada kamu kurumlarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kuruluşlarda ise Yenicami Mahallesi en centilmen takımlar seçildiler. Turnuvada Akif Yavuz attığı 19 golle kurumlarda gol kralı olurken, Ağaçlıspor'dan Mazlum Doğan'da 20 golle kuruluşlar grubunun gol kralı oldu. Turnuvada ayrıca geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden turnuvanın sağlık görevlisi merhum Adnan Sağlam adına düzenlenen özel ödülün kupası da Konakspor'dan Birol Yunusoğlu'na verildi.

Final maçlarının ardından kupa töreni düzenlenirken; dereceye giren takımların kupa ve madalyaları karşılaşmaları izleyen Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Spor Komisyonu Üyeleri Fahri Semerci, Yusuf Yaya, Metin Sakalar, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, Ticaret Odası Meclis Başkanı Veysel Kara, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Neriman Arslan, Gençlik Spor İlçe Müdürü Turan Günen, Aydın İl Hakem Kurulu Başkan Vekili İrfan Kocakahya tarafından verildi.

Kupa töreninde konuşan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, turnuvaya katılan tüm takımlara, il hakem komitesi ve sağlık görevlilerine teşekkür etti. Toyran; “Geleneksel hale getirdiğimiz turnuvamıza bu yıl katılımın yüksek olması bizleri memnun etti. Amaç turnuva ile kurumlar ve kuruluşlar arasında dostlukları pekiştirmek, kaynaşmayı artırmak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.