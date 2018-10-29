Cumhuriyetin ilanının 95. yılı Nazilli'de coşkuyla kutlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılı, düzenlenen törenlerle kutlandı.

28 Ekim günü Nazilli İstasyon Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreniyle başlayan kutlamaların ikinci günü büyük coşkuya sahne oldu. 29 Ekim kutlamaları sabah 09.30'da Nazilli Kaymakamlık makamında gerçekleşen tebrikat töreni ile başladı. Nazilli Şehir Stadının çimlerinin bakımda olması nedeniyle Pınarbaşı Aydın Toscalı Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen törenlere ilçedeki okullardan gelen 20'şer öğrencinin katılımı ile devam etti. Mehter gösterileri, şiirlerin okunması, ödül törenleri ve Nazilli Halk Eğitimi Merkezi Halk Dansları Ekibinin gösterileri ile büyük coşku yaşayan öğrenci ve davetliler alkışlarla ve ellerindeki bayrakları sallayarak öğrencilere destek verdi.

Törenlere Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, ilçe protokol üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile kurum ve kuruluşların başkan ve yöneticileri katıldı. Kaymakam Küçük ve Başkan Alıcık'ın halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamasının ardından başlayan törenler tüm katılımcıların Cumhuriyet yürüyüşü ile İstasyon meydanında İstiklal marşının okunması ile son buldu.

Tören sonunda bir teşekkür konuşması yapan Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet gençliğine güvendiğini ifade ederek, “Cumhuriyetin ilanının 95. yıl dönümünde yaşlısından gencine, emeklisinden çalışanına kadar hep birlikte büyük bir coşku yaşadık. Balkonlardaki insanlarımız da dahil olmak üzere Cumhuriyet'e ve Atatürk'e gösterilen bu sevgi ve saygı hepimizi bir kez daha mutlu etti. Ve şunu görüyoruz, biz birlikte Türkiye'yiz. Bu millet asil bir millettir. Nazilli, Cumhuriyet'e sahip çıkacağını bir kez daha göstermiştir. Halkına saygı duyan, halkının beklentilerine, isteklerine anlam katan Cumhuriyet rejimi sayesinde söz sahibi olan bu vatanın evlatlarının Atatürk'e ve Cumhuriyet'e bağlılığını bir kez daha görmüş oluyoruz. Cumhuriyet ve Atatürk Nazilli'ye o kadar çok yakışmaktadır ki hepinizi ben bu nedenle tebrik ediyorum. Bu sağduyu ve sahip çıkmanın devam ettiği sürece birliğimizi hiç kimsenin bozamayacağını da ifade etmek istiyorum” dedi.