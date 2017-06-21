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21 Haziran 2017 10:02

D-Marine ait marinalarda Temmuz ayında Yoga günleri düzenlenecek

Doğu Akdeniz Çanağı’nın en büyük marina zincirlerinden D-Marin, denizciler ve denizseverler için yoga ve nefes eğitimi verecek.

D-Marine ait marinalarda Temmuz ayında Yoga günleri düzenlenecek

21 Haziran 2017 10:02

D-Marin Didim, Göcek ve Turgutreis’de gerçekleştirilecek Yoga Günleri’ne dileyen herkes katılabilecek.


Tekneleriyle denize açılanlar için yaptırdığı yoga ile rüzgar ve denizle hareket etmeyi öğreten Selin Koldaş Denli, tarafından gerçekleştirilecek bu eğitimde amaç rüzgar ve dalgalarla rahatlayarak, bedenin farklı parçalarını da keşfedebilmek. D-Marinler, teknesi olsun olmasın herkesi denizle buluşturup salon yogasının dışına çıkartmak ve yogayla tanışmamış kişilere deniz kenarında farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor. Selin Koldaş Denli ile “Marinada Yoga Etkinliği” D-Marin Didim’de 1 Temmuz, D-Marin Göcek’te 8 Temmuz, D-Marin Turgutreis’te ise 22 Temmuz’da ve sabah saat 08:00’de yapılacak.



Yoga eğitmeni Selin Koldaş Denli, konuyla ilgili bilgilendirmesinde “Gün boyu, çoğumuz koşturma içinde kendimize zaman ayırmayı ve yaşamın keyfini çıkarmak adına mola vermeyi unutuyoruz. Hem kendimize zaman ayırmak hem de yaşarken kaçırdıklarımızı hatırlayarak tekrar görebilmemize yardımcı olmak için böyle bir deneyimi doğa ile iç içe, yoga pratiği ile derinleştirerek tadabiliriz. Tekneniz dalgalarla dans ederken; bırakın, bedeniniz de nefesinizle dans etmeye, özgürce akmaya başlasın. Deniz üzerinde teknede keyifli bir gün geçirmek için; yoganın sunacağı rahatlama, dinginlik ve özgürlüğü de yanınıza alarak, seyir halindeyken uygulamanıza başlayabilirsiniz” diye konuştu.




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