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29 Haziran 2017 11:24

Dağcılar bayramda dağa çıktı

Aydın ve İzmirli dağcılar, Ramazan Bayramında tatil beldelerini dolduranların aksine bayram tatilini Sandras Dağı’nda geçirdi.

Dağcılar bayramda dağa çıktı

29 Haziran 2017 11:24



Zirve Dağcılık Selçuk Şubesinin Özgür Aydoğan liderliğinde gerçekleştirdiği faaliyete Selçuk, Didim ve İzmirli dağcılar katıldı. İlk gün Köyceğiz Gölü yanında yükselen Ölemez Dağı zirvesine yürüyen dağcılar kamplarını Ağla Köyü (Yayla) üstlerinde bulunan 1750 metre yükseklikteki Gölcük olarak da bilinen Gökçeova Gölü kenarında kurdu. Kamp alanından zirveye ulaşım için 6 saat yürüyerek 1100 metre daha yükselen dağcılar tarihi patikaları geride bırakarak Sandras Dağına (Çiçekbaba Tepesi) ulaşmayı başardı.



Gerçekleşen faaliyet hakkında bilgi veren Yürüyüş Lideri Özgür Aydoğan, alternatif bayram tatillerinin oldukça keyifli geçtiğini söyledi. Aydoğan, “Kendiside Köyceğiz’li olan ekip üyesi arkadaşımız Sinan İlhan ve herbiri ayrı yeteneklere sahip diğer ekip arkadaşlarımız ile keyifli bir faaliyet gerçekleştirdik. Köyceğiz Gölü, Ölemez Dağı, Sultaniye Kaplıcası, Ağla Köyü (Yayla) ve Gökçeova Gölü (Gölcük) gibi mutlaka görülmesi gereken birçok yeri ziyaret etme olanağı bulduk. Faaliyetimizin odağında Sandras Dağındaki Çiçekbaba Tepesi zirvesine çıkmak vardı. Rotamız üzerinde bulunan bitki türlerinin çeşitliliği ve zirveden aşağıya bakıştaki manzara gerçekten etkileyiciydi. Yörük ve Türkmenlerin Çiçek Baba ziyareti için izledikleri tarihi patikalarda yürümek bize ayrıca keyif verdi. tatil beldelerindeki keşmekeşin aksine sakin ve huzurlu bir tatil geçirmiş olduk. Buldukları gibi temiz bırakmak ve doğada yaşayan canlılara saygılı olmak şartı ile insanların dağa ve doğaya ilgisinin artmasını umut ediyor, herkesi Zirve Dağcılık ile tanışmaya davet ediyoruz” dedi.




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