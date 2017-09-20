Dağyeni sakinlerinin yıllardır devam eden elektrik sorunu çözüldü

Mahalle merkezine 5 kilometre uzakta bulunan Söğütalan Yaylası’nda yıllardır devam eden elektrik sıkıntısını çözen AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, mahalle sakinleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, AK Parti İlçe Başkanı Aydın Menekşe, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Arkun ve bazı ilçe yöneticileri de Mustafa Savaş ile birlikte gittikleri Dağyeni Mahallesinde vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Söğütalan Yaylası sakinlerinin elektrik sevincine ortak oldu.

1067 nüfuslu ve 630 rakımlı Dağyeni Mahallesi Muhtarı Hüseyin Er, "Mahalle halkımızın çoğunluğu zeytincilik ve incirle geçimini sağlıyor. Yaklaşık 80 hane incir ze zeytin islemek için yaz aylarında köyümüzün yaklaşık 5 kilometre yukarısındaki Söğütalan mevkiine göç ediyor. Buradaki vatandaşlarımız elektrik olmadığı için büyük sıkıntılar çekiyordu. Sayın Milletvekilimiz Mustafa Savaş’a bu sıkıntıyı ilettik. O’nun girişimleri sayesinde bir yıl gibi kısa bir sürede yaylamızı elektrikle tanıştırdık” dedi.

En çok kadınların işine yaradı

Yaylada oturan bayanlar ise, "Bizim için çok rahatlık oldu. Biz burda toz toprak içerisinde çalışıyoruz. Gündüz tarla işleri, akşam yemek, temizlik, çamaşır yıkama derken çok yoruluyorduk. Sağ olsun Sayın Vekilimiz sayesinde elektriğimiz geldi. Elektriğin rahatlığını yaşıyoruz. Sayın Mustafa Savaş vekilimize çok teşekkür ediyoruz, ona minnettarız” dediler.

AK Parti Milletvekili MKYK Üyesi Mustafa Savaş’d, kendisine gösterilen ilgiye; “Dağyenililer elektriği güle güle kullansınlar. Muhtarımızın elektrikle ilgili bir talebi oldu. Biz de uğraştık, çaba sarf ettik, girişimde bulunarak elektriği getirdik. Hemşerilerimiz elektriği iyi günlerde kullansınlar. Bunlar zaten bizim vazifemiz, görevimiz” sözleriyle teşekkür etti.