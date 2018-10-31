Daire Başkanı Şahin'den Aydın Tarım Müdürlüğüne ziyaret

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Murat Şahin, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Murat Şahin, Aydın'da bitki sağlığından sorumlu teknik elemanlarının da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda başta Akdeniz Meyve Sineği ve Domates Güvesi (Tuta absoluta) olmak üzere zeytin, pamuk, incir ile diğer hastalık ve zararlılar hakkında bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerinde bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıdan sonra Daire Başkanı Şahin, Aydın'da narenciye bahçesi, domates üretimi yapan sera ve Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde ziyaret ve incelemelerde bulundu.