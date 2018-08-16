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16 Ağustos 2018 08:49

Dalama Hayvan Pazarı bayrama hazırlanıyor

Efeler Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor.

Dalama Hayvan Pazarı bayrama hazırlanıyor

16 Ağustos 2018 08:49

Dalama Mahallesi’nde bulunan hayvan pazarında da çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.


Önümüzdeki hafta idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde Efeler Belediyesi çalışmalarına hız verdi. İlçe merkezindeki ve Dalama Mahallesi’ndeki hayvan pazarlarında yenileme çalışmaları yapılırken, ilçe genelindeki kurban kesim yerleri de belirlendi. Geçtiğimiz hafta merkez hayvan pazarını ziyaret eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, bu hafta da Dalama hayvan pazarını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.



Dalama hayvan pazarındaki yenilemeler sayesinde vatandaşların sorunsuz bir bayram geçireceğini kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan şöyle konuştu;


“Buradaki idari binamızı yeniledik, küçükbaş hayvan padokları yaparak, büyük baş hayvan padoklarına ise ara bölmeler yaptık. Kadınlar için tuvalet yaparak, tuvaletlerinin elektrik ve su tesisatları ile fayanslarını yeniledik. Son olarak idari bina önüne sundurma yaparak tüm alanlarda boya ve badana işlemini sürdürüyoruz. Kısa süre içerisinde tüm çalışmalar tamamlanarak, Dalama hayvan pazarımız vatandaşlarımıza bayram boyunca ve sonrasında hizmet edecek”




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