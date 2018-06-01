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01 Haziran 2018 22:24

Dalyan cinayetinin şüphelisi Kuşadası’nda yakalandı

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan’da 2 gün önce 1 kişinin hayatını kaybedip, 1 kişinin de ağır yaralandığı silahlı saldırı olayının şüphelisi olarak aranan bir kişi Kuşadası’nda polis tarafından yakalandı.

Dalyan cinayetinin şüphelisi Kuşadası’nda yakalandı

01 Haziran 2018 22:24


30 Mayıs 2018 tarihinde Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi, İztuzu Caddesi’nde Kutlay Bilgiç, S.U. ve kimliği belirsiz bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda, kavga ettikleri kişi tarafından tabanca ile vurulan Kutlay Bilgiç ölmüş, S.U. ise ağır yaralanmıştı. Olayın ardından isminin daha sonra F.K.P. olduğu öğrenilen kişi silahlı saldırıyı gerçekleştirip, kayıplara karışmıştı.


Ortaca Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında her yerde aranan F.K.P. isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda istihbarat alan Kuşadası polisi, Dalyan cinayeti zanlısının Kuşadası’na geldiğini tespit etti. Kuşadası polisinin yaptığı araştırma sonucu eski Cuma Pazarı bölgesinde olduğu belirlenen cinayet şüphelisi F.K.P. yapılan operasyonla ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K.P. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.




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