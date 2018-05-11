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11 Mayıs 2018 09:53

Danışman Çokay’dan gençlere meslek seçimi önerileri

Aydın’da il ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri öncülüğünde ilk kez gerçekleştirilen ‘Öğrenme Şenlikleri’ kapsamında öğrenci ve velilere yönelik ‘meslek seçimi’ semineri verildi.

Danışman Çokay’dan gençlere meslek seçimi önerileri

11 Mayıs 2018 09:53

Seminerde konuşan Özel Kavaklı Anadolu Lisesi Müdürü, Türk Psikolojik Danışma Derneği Aydın şube başkanı Uzman Psikolojik Danışman Süleyman Çokay “meslek seçerken sadece maaşa değil kendinize de bakın. Ne kadar para kazanırsanız kazanın, mutlu olmadıktan sonra çok önemi yok. Bu nedenle kendinize uygun mutlu olacağınız mesleği seçin” dedi.


Efeler Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen seminerde öğrenci ve velilerin sorularını da cevap veren Özel Kavaklı Anadolu Lisesi Müdürü, Türk Psikolojik Danışma Derneği Aydın şube başkanı Uzman Psikolojik Danışman Süleyman Çokay önemli tavsiyelerde bulundu. ‘Meslek seçiminde nelere dikkat etmeliyiz’ sorusunun; Çalışma koşulları, çalışma olanakları, yetkinlikler, kariyer olanakları ve mesleğin geleceği şeklinde beş başlık altında değerlendiren Çokay, kişinin kendisini tanıyarak meslek seçmesini tavsiye etti.


Süleyman Çokay bilinen mesleklerin dışında iş imkanının çok fazla olduğu bölümlerden bahsederek joker meslekleri; Optisyenlik, tasarım animasyon, bilgisayar programcılığı, uçak teknolojisi, sivil havacılık, odyometri, deniz ulaştırma, gemi makine, grafik tasarımı, iç mekan tasarımı, biyomedikal cihaz teknolojisi, aşçılık, anestezi, acil yardım, çocuk gelişimi, marina ve yat işletmeciliği olarak sıraladı.




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