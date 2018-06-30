Danışman Çokay’dan öğrencilere uyarı: Sınavdan söz etmeden dinlenin

Sınavda en büyük sıkıntının zaman sıkıntısı olduğunu ifade eden Çokay, “Sınavdan çıkan öğrencilerimiz sınavla ilgili konuşmasın. Yarın ki sınavın önemi daha büyük. En iyi şekilde dinlenip yarınki sınava hazırlansın” dedi.

Sınavın ardından konuyla ilgili açıklama yapan Özel Kavaklı Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Çokay, “Bugünkü sınav Milli Savunma Üniversitesi’nin eski adıyla Harp Okulları sınavında sorulan sorularla büyük benzerlik gösterdi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Türkçe soruları paragraftı. Özellikle öğrenciler uzun paragraf sorularında çok zaman kaybettiler. Sayısal öğrenciler zamanı yetiştirmede sıkıntı yaşadılar. Çünkü Türkçe paragraf soruları çok uzun olduğu için sosyal testine zaman kalmadı” dedi.

Matematik testinin de geçen yıllarda sınavda sorulan matematik sorularından farklı olduğunu kaydeden Çokay, “Anlamaya ve yoruma dayalı sorulardı. Bu anlamda da YÖK Başkanı sınavdan önce bahsetmişti. Matematik testinin dışında sorular söz konusuydu. Büyük bir öğrenci çoğunluğu matematik testindeki bu sorularda zorlandı. Sosyal testinde özellikle din kültürü ve tarihte bilgi içerilikli sorular söz konusuydu. Fen bilgisi geçen yıllarda olduğu gibi orta seviyede hatta kolay denilebilecek seviyedeydi” diye konuştu.

“Önemli olan 2. sınav”

Sınavdan çıkan öğrencilerin sınav konuşmamasını ve yarın için dinlenmesini tavsiye eden Özel Kavaklı Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Çokay, “Öğrencilerimizin bugün biraz dinlendikten sonra yarınki sınav için hazırlıklı olması lazım. Unutulmamalıdır ki yarınki sınavda sınavın etkisi yüzde 60’tır. Aslolan yarınki sınavdır. O yüzden bugünkü sınavı ve sınavla ilgili konuşmayı noktalayıp yarınki sınava konsantre olsunlar” ifadelerine yer verdi.