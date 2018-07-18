Darbeler konusunda en fazla etkinlik ADÜ’de düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur” ön sözüyle başlayan kitapta ADÜ etkinlikleri 6 sayfa ile yer aldı. “Demokrasi Yolunda Her Mücadelede Biz Varız” başlığı ile verilen etkinlikler YÖK listesinde zirvede yer aldı. 18 Diriliş Konferansı gerçekleştiren ADÜ, Uluslararası Darbe Sempozyumları ile büyük ses getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine üniversiteyi “Adnan Menderes’in adına yakışır hale getir” dediğini anımsatan Rektör Bircan, “ Üniversite olarak yaptığımız tüm çalışmalarda merhum Adnan Menderes’e layık olmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a teşekkür ediyorum” dedi.