Datça’da yanan ormanlar yerine dikilen fidanlar sulandı

Datça’nın Emecik Mahallesi Güllük mevkiinde geçtiğimiz yıl çıkan orman yangınının ardından temizlenen alanlara 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dikilen fidanlar, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından “Bir Yudum Su, Bir Asır Can” sloganıyla düzenlenen etkinlikle sulandı.

Etkinlikte konuşan İlçe Kaymakamı Vehbi Bakır, “Daha önce Sevgililer Günü’nde ağaçlandır-ma çalışması yaptığımız bu alanlardaki fidanlarımızı sevgimizle sulamaya geldik. Türkiye’nin birçok ye-rinde farklı zamanlarda ağaç dikme etkinlikleri düzenleniyor ancak biz bugün bir farkındalık geliştir-mek açısından gençlerimize, çocuklarımıza ormanları sadece bir kere fidan dikmeyle koruyamayaca-ğımızı onları yaşatmak için daha değişik davranışlar sergilememiz gerektiğini anlatmak için onların da katılımıyla bu etkinliği düzenledik. Tanıtım afişinde de belirttiğimiz gibi ‘Bir Yudum Su, Bir Asır Can’ ormanlarımız havamızı temizlerken, ekonomiye de büyük katkılarda bulunacaklar. Çevremizin temiz kalması, korunması anlamında çok önemli fonksiyonları var. Sulayınca ağaçlar gelişecek, doğamızı temiz tutacak, temiz bir hava almış olacağız ve yaşamımız daha çok gelişecek” dedi.

Marmaris Orman İşletme Müdürü Şükrü Akın Ünler’de; “2017 yılında yanan bu alanda 2018 Ocak ayı içerisinde çalışmalara başladık, 14 Şubat tarihinde de dikim yaptık. Bu etkinlikle kamuoyunda geniş bir farkındalık oluşturmak istedik. Diktiğimiz her bir fidanın dibine su dökebilmek gibi bir olanağımız yok. Yetişebildiğimiz yerlerde arazözlerle sulama yapıyoruz, bu her yerde uyguladığımız bir şey değil” diye konuştu.

Etkinlikte yapılan konuşmaların ardından İlçe Kaymakamı Vehbi Bakır ve protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte fidanları sulayarak can verdi.