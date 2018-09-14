Davutlar Mahallesi futbol sahası yenileniyor

Çalışmalar kapsamında yerel spor kulüplerinin karşılaşma ve antrenmanlarını gerçekleştirdikleri futbol sahasının eskiyen sentetik zeminleri yenileriyle değiştirilirken sahanın etrafına çit çekme çalışmalarına başlandı. Kuşadası Belediyesi'ne ait 66 metre genişliğe, 96 metre uzunluğa sahip futbol sahasına ayrıca yürüyüş yolu ve seyirci tribünü yapılarak tesis içinde yer alan idari bina ve çevresinde tadilat çalışması yapılacak.